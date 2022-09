Un errore arbitrale che difficilmente verrà dimenticato: è successo in Seregno-Brusaporto, match di Serie D durante il quale né l'arbitro né il suo assistente si accorgono di un fallo evidente da parte di un difensore. Suardi infatti non si accorge che il pallone era già stato rimesso in gioco dal suo portiere e prende in mani la sfera, sistemandola per il rinvio dal fondo: poi la passa al suo estremo difensore e a quel punto si scatena il putiferio.

I giocatori del Seregno infatti pretendono un sacrosanto calcio di rigore. Dopo qualche minuto di proteste, però il gioco è ripartito dalla rimessa dal fondo, nonostante la segnalazione dell'assistente. Se ci fosse stato il VAR...

