Una storia incredibile dal Suriname: Ronnie Brunswijk, vicepresidente del Suriname (Paese dell'America meridionale), diventa il calciatore più anziano a giocare un torneo ufficiale a livello di club in Concacaf.

Partita valida per gli ottavi di finale della Concacaf League tra Inter Moengotapoe e Olimpia: nella squadra di casa entra in campo dal 1' con tanto di fascia di capitano Ronnie Brunswijk, vicepresidente del Paese, 60 anni. E' record: diventa infatti il calciatore più anziano a giocare in una partita internazionale ufficiale di un club, per la precisione a 60 anni e 198 giorni. Nato il 7 marzo del 1961, prima ancora che nascesse la conferederazione (18 settembre dello stesso anno), Brunswijk è anche il proprietario dell'Inter Moengotapoe.

Anche il figlio in campo

Una storia molto particolare quella di quest'uomo: Brunswijk ha un passato da guerrigliero e si narra abbia una cinquantina di figli. Inoltre è ricercato dall'Interpool per reati legati al traffico di droga e dunque non potrà essere della partita al ritorno. Poco male: la sua squadra, nella quale gioca anche il figlio Damian, ha perso 6-0. Ronnie è uscito al 54', sul risultato di 0-3.

