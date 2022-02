Cosa si prova a segnare tre autogol nella stessa partita - anzi in meno di 40 minuti? Dovremmo chiederlo alla povera Meikayla Moore, difensore della Nuova Zelanda femminile, protagonista di tre autoreti in 31 minuti nel corso della partita persa per 5-0 dalla sua nazionale contro gli Usa.

Una vera disdetta per la povera calciatrice che poi viene sostituita al minuto 40' per evitare che la sua partita diventasse una tragedia completa.

La partita, valida per la settima edizione della She Believes Cup, inizia malissimo: al 5' interviene su un cross di un'avversaria e mette la palla nella sua porta, dopo 2 minuti stesso iter, con la palla deviata di testa in rete. Ma non è finita: purtroppo al 36' la Moore infila ancora la propria porta, stavolta di sinistro. Le compagne provano a tirarla su di morale, ma l'allenatrice Jitka Klimkova preferisce toglierla dal campo.

Solidarietà

Il 5-0 finale sorride alla Nazionale statunitense. Ali Krieger, difensore degli Usa, ha fatto sentire la sua solidarietà su Twitter: "Siamo felici della vittoria ma oggi il mio cuore è per Meikayla Moore - le sue parole - questo bellissimo gioco a volte può essere crudele e oggi si capisce il perché! Non riesco ad immaginare la pressione che sente, spero che stia bene".

