A 38 anni compiuti, Andres Iniesta si avvia verso gli ultimi scampoli di carriera e dopo aver costruito una epopea leggendaria al Barcellona sta giocando ormai da quattro anni per i giapponesi del Vissel Kobe. Una vita calcistica più tranquilla dopo quella frenetica e vincente vissuta in Catalogna, dove però lo spagnolo ha dovuto anche fare i conti con al depressione. Così racconta in una puntata del podcast "The Wild Project".

L'artista che disegna i ritratti dei calciatori sulla sabbia: ecco Eto'o e Iniesta

Ad

"Quando combattevo la depressione, il momento migliore della giornata era quando prendevo le pillole e andavo a letto. Avevo perso la voglia di vivere. Abbracciavo mia moglie, ma era come abbracciare un cuscino: non provavo niente. È trascorso un decennio da quando sono entrato nel tunnel depressivo, ma continuo ad andare in terapia perché ho bisogno di controllarmi. Sono felice quando i professionisti parlano di malattie mentali e depressione. Col tempo, la vita ti insegna che possono colpire chiunque". Il momento difficile di Iniesta era cominciato dopo la Champions vinta nel 2009, quando aveva vissuto un periodo costellato da infortuni e aveva dovuto fare i conti con la morte dell'amico Dani Jarque (allora difensore dell'Espanyol).

Champions League Marotta: "Skriniar? Vogliamo rinnovare, ma bisogna volerlo in due" UN' ORA FA

Iniesta stupisce ancora: gran giocata e rigore a segno

Europa League Mourinho: "Poche scuse, non c'è da piangere, dobbiamo vincere" UN' ORA FA