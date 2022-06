Alan Pardew si dimette da allenatore del CSKA Sofia. Alla base di ciò non c'è una scelta tecnica, ma una decisione di puro coraggio e sensibilità. Il tecnico inglese infatti decide di lasciare la guida della squadra della capitale bulgara per prendere le distanze da un terribile gesto compiuto da una minoranza di tifosi, che due settimane prima aveva preso di mira quattro giocatori neri della squadra con cori razzisti e lanci di banane.

Cosa è successo?

L'episodio risale al 19 maggio, a quattro giorni di distanza dalla finale di coppa nazionale persa di misura dal CSKA nel derby contro il Levski Sofia. Scontento dei risultati della squadra, un gruppetto organizzato ha cercato di sabotare la partita successiva in programma contro il Botev Plovdiv compiendo le spregevoli azioni già citate, accanendosi verso una definita parte della squadra. I calciatori presi di mira inizialmente si sarebbero rifiutati di scendere in campo, per poi venire convinti dal resto della squadra a giocare. Tuttavia, il gesto ha ferito talmente tanto nell'anima dell'allenatore da prendere la drastica decisione: dimissioni con effetto immediato per lui e il suo vice, Alex Dyer, volto storico della società considerato che è stato il primo e finora unico tecnico nero nella storia del club. Una scelta che ha trovato il massimo rispetto e condivisione sui social.

Le parole del tecnico: "Episodi inaccettabili"

Pardew, arrivato al CSKA Sofia nel 2020, ha voluto salutare la tifoseria spiegando le motivazioni della sua presa di posizione. In una nota sul sito del club si legge: "Gli episodi prima e dopo la partita contro il Botev Plovdiv sono stati inaccettabili. Non solo per me, ma anche per il mio assistente Alex Dyer e per i miei giocatori. Questi pochi tifosi razzisti, che hanno cercato di sabotarci, non sono i tifosi della squadra che voglio allenare. Un club come il CSKA merita molto di più di tutto questo".

Consapevole che i responsabili del fatto sono soltanto pochi elementi, il tecnico inglese non ha voluto denunciare tutta la tifoseria, anzi, ha tenuto a ringraziare la maggior parte dei supporters della squadra: "Vorrei esprimere la mia gratitudine verso tutti i veri tifosi del CSKA per il loro supporto e la loro passione. È stato un privilegio e un onore servire questo grande club. Sfortunatamente, il mio tempo qui è giunto al termine".

