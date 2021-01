Milano, 11 gennaio 2021 – La 35ª edizione della Supercoppa di Spagna sarà una grande esclusiva del NOVE, in diretta da mercoledì 13 a domenica 17 gennaio 2021 . Rispettivamente a Cordoba e Malaga, le due semifinali della Supercoppa di Spagna saranno Real Sociedad-Barcellona , mercoledì 13 gennaio alle 21:00, e Real Madrid-Athletic Bilbao giovedì 14 gennaio e alla stessa ora, domenica 17 gennaio, la finalissima.

La Supercoppa di Spagna si svolgerà in Andalusia e sarà una parata di campioni sul NOVE: i match di Supercoppa di Spagna, con finale domenica 17 gennaio a la Cartuja di Siviglia, saranno trasmessi in chiaro e in diretta streamingsudiscovery+ con il commento di Federico Zanon, Carlo Pizzigoni e Andrea Distaso.