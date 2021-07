Secondo The Athletic l'Arabia Saudita starebbe vagliando l'ipotesi di candidarsi per l'organizzazione del Mondiale 2030 insieme all'Italia. Già negli scorsi giorni la notizia di una possibile candidatura saudita aveva preso piede e stando alla ricostruzione di The Athletic l'Italia sarebbe il paese prescelto per condividere onori ed oneri con lo stato arabo. Qualora fosse confermata, una notizia che avrebbe del clamoroso.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nella giornata di ieri, aveva ipotizzato una candidatura dell'Italia per l'Europeo del 2028 o proprio per il Mondiale 2030. Ora, con l'ipotesi di una possibile partnership con l'Arabia Saudita lo scenario potrebbe realmente diventare concreto. Per il Mondiale 2030 al momento è già stata presentata una candidatura ufficiale: si tratta di quella di Spagna e Portogallo, presentata a onor di cronaca lo scorso 4 giugno.

Serie A Lo Spezia replica alla FIFA: "Vicende estranee all'attuale proprietà" 2 ORE FA

Mancini: "Italiani felici e storia riscritta, che gioia"

Tokyo 2020 Calcio, i convocati per Tokyo: c'è anche Dani Alves 2 ORE FA