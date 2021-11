tre vittorie, quattro pareggi. Tranne che a San Siro, si è segnato molto. E i famigerati «rigorini» (su Chiesa, su Zielinski) paragone Dybala-Platini, dettato da una posa gioiosa, bé, meglio lasciar perdere: Paulo ha numeri da fuoriclasse, Michel lo è stato. Impressiona la facilità con la quale, a Varsavia, il Napoli di scorta ha asfaltato il Legia. E la Roma di Mou? Non proprio un incubo come in Norvegia, ma neppure un sogno. Anzi. Zero sconfitte. E’ il pennacchio della quarta tappa:. Tranne che a San Siro, si è segnato molto. E i famigerati «rigorini» (su Chiesa, su Zielinski) tengono banco anche in Europa , non solo nei nostri cortili. I No Var l’hanno giurata ai Sì Var. E viceversa. Il Milan, 1 punto su 12, è quasi fuori: il gruppo di ferro giustifica molto, non tutto. Quanto al, dettato da una posa gioiosa, bé, meglio lasciar perdere: Paulo ha numeri da fuoriclasse, Michel lo è stato. Impressiona la facilità con la quale, a Varsavia, il Napoli di scorta ha asfaltato il Legia. E la Roma di Mou? Non proprio un incubo come in Norvegia, ma neppure un sogno. Anzi.

Champions: Juventus 7

Ad

Per una sera, il tenore e l’orchestra. Allegri invocava una reazione alle «vergogne» di campionato. L’ha avuta: 4-2. Squadra armonica e ormonica, aggressiva e affamata. Dybala, il migliore. Morata, il peggiore (un gol: e allora?). Certo, lo Zenit non è un compendio di mostri, ma tirava una gran brutta aria e il ritiro era confine antico, drastico: o di qua o di là. Chiesa, lo preferisco a sinistra. Ricapitolando: quattro su quattro; meno sedici dalla vetta, già negli ottavi di Champions. E’ la doppia vita della Signora. Deve sbrigarsi: il quarto posto «fugge». E occhio alle amnesie: troppe, per non pensare a una polveriera ambulante.

Calciomercato 2020-2021 La Juve spinge per Vlahovic, Conte chiama Belotti UN' ORA FA

Allegri ha trovato l'11 tipo per la sua Juventus?

Champions: Atalanta 7

La Dea non si smentisce, le sue partite sono vulcani di emozioni. A Old Trafford, perde alla fine: 2-3. A Bergamo, alla fine la riprendono: 2-2. E sempre per merito, o per colpa, di Cristiano Ronaldo (di anni 36). L’Atalanta non molla, ma tra Young Boys fuori e Villarreal in casa non dovrà più distrarsi. Salgariano, l’impeto di Zapata; non ancora ai livelli della scorsa stagione, Muriel: e Ilicic, una selva di pause e guizzi. Avrebbero meritato di più, i «dentisti». Il problema sono gli sbalzi all’interno della stessa trama, gli errori in fase di «non possesso» (ah, Coverciano). Ma se Cierre incorona Gasp, in alto i calici.

Champions: Milan 5

In Europa è diverso, e «questo» Milan non basta. Porto padrone. Gol di Luis Diaz, «quello» dell’andata, e un paio di grandi parate di Tatarusanu. Il turnover pre-derby non funziona. Nella ripresa, il «legno» di Evanilson sembra un timbro. Invece no. La fabbrica di Sergio Conceiçao rallenta; i cambi, Ibra compreso, aiutano ad alzare polvere. L’autogol di Mbemba fissa un armistizio che privilegia l’equilibrio tumultuoso del secondo tempo alla inferiorità tecnica del primo. A Pioli resta una bava di speranza. A patto che vinca le ultime due: con l’Atletico a Madrid e con i Reds al Meazza. Come diceva Yogi Berra, «non è finita finché non è finita».

Pioli al giornalista: "Forse tu avevi la testa al derby, non noi"

Champions: Inter 7

Il catenaccione degli «sceriffi» ha retto un’ora scarsa. Poi Brozovic dalla lunetta, Skriniar in mischia e Alexis Sanchez, complice una difesa ormai allo sbando. Il 3-1 di Tiraspol, con relativo sorpasso, vale gli ottavi, salvo harakiri. Inter in controllo dal via al traguardo, magari un po’ leziosa e un po’ buonista. Non serviva un’impresa: ognuno ha fatto il suo compito - di Brozo e Vidal i «temi» più brillanti - segno di una differenza che le favole possono, al massimo, camuffare. Quattordici «cannonieri»: ecco un argomento di cui Inzaghi, immagino, andrà fiero. Essere superiori all’Io.

Europa League: Napoli 7

In rimonta, di forza e di gioco. Largo ai «con-titolari» - senza Osimhen, Insigne e Fabian Ruiz, tanto per rendere l’idea - sempre in «coppa» alla sfida. Il Legia, in crisi, è crollato alla distanza, dopo il gol-lampo di Emreli e il palo di Yuri Ribeiro sull’1-0, unici momenti di tensione. Il rigorino di Zielinski, che già aveva timbrato una traversa, il penalty di Mertens, l’assist di Petagna per Lozano, la chicca di Ounas. Perché sì, a testimonianza della profondità della rosa, ancora una volta Spalletti ha ricavato tesori dalla panchina: Mertens, Politano, Ounas. Facili, ma dolci, gli spiccioli di Zanoli, classe 2000.

Europa League: Lazio 6

Al Vélodrome sono bolge, chiunque bussi. Il 2-2 fa classifica, Lazio più operaia che sarriana, costretta a domare correnti strane, ora placide ora vorticose. Il rigore di Milik (vivo, fnalmente), poi Felipe Anderson di carambola, Immobile su omaggio di Saliba (bel tiro, però), Payet da posizione impossibile. Per i francesi, anche un palo e le schegge di una traversa. I duellanti si sono contesi e divisi il campo, il dominio, tutto: finendo per diventare prigionieri dei loro stessi limiti. Strakosha reattivo, Under croccante, fantasia in esilio. E Ciro? Non doveva giocare, lo ha voluto. Gol-record e l’esempio, da capitano vero. Chapeau.

Conferenece League: Roma 4

A Bodo, 1-6. All’Olimpico, 2-2. E che trama bizzarra: da Solbakken a El Shaarawy, da Botheim a Ibanez. Ci teneva, Mourinho, a vendicare il disastro «polare». Come non detto. Al di là delle rotazioni - o comunque, non solo per quelle - Roma avara, grigia, in balia di paure che ne zavorravano le geometrie. Il tabellino, l’ha incerottato esclusivamente con la rabbia. Alla riffa degli episodi avrebbe potuto pure vincere - il palo di Mancini, i voli di Haikin, l’arbitro - rimane la notte tormentata di Abraham e Zaniolo. Per tacere della fase difensiva: non appena il centrocampo sale, sono voragini.

roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare il Per commentare o fare domande potete inviare una mail ao visitare il blog di Roberto Beccantini

Mourinho: "Roma è una piazza difficile, ora capisco perché"

UEFA Europa Conference League Conte: "Riparto da capo, al Tottenham posso lavorare a modo mio" 10 ORE FA