Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Mario Macalli, 84enne ex dirigente calcistico nei ranghi della Federcalcio e presidente per lunghi anni della Lega Pro. A darne la notizia è stato l’attuale numero uno della Serie C, Francesco Ghirelli che ha ricordato anche come il dirigente cremasco da anni convivesse con un male che lo ha purtroppo sopraffatto. "I club di Lega Pro lo piangono con dolore. È stato il presidente della Serie C per tanti lunghissimi anni. Ha creduto fortemente nel ruolo della Serie C, come fucina di giovani calciatori e il calcio dei Comuni d'Italia". Anche la Serie A lo ha voluto omaggiare con una nota: “Il presidente Paolo Dal Pino, l'amministratore delegato Luigi De Siervo e l'intera Lega Serie A esprimono le proprie sentite condoglianze alla famiglia di Mario Macalli, storico presidente della Lega di Serie C scomparso oggi all'età di 84 anni".

Fu vicepresidente Figc nel 2009 e per 18 anni patron della Lega di Serie C

Commercialista e consulente del lavoro, Macalli entra nel calcio nel 1962 ricoprendo l’incarico di vicepresidente del Pergocrema, il club della sua città natale. Nel 1977 è iniziata anche la sua carriera dirigenziale negli organismi direttivi della Lega di Serie C, nel Collegio Arbitrale e nella Federcalcio. Nel 1997 è stato eletto presidente della Lega di Serie C, rimanendo numero uno della terza serie per cinque mandati fino alle dimissioni del luglio 2015 quando il tribunale federale nazionale lo inibì per 6 mesi per aver registrato nel febbraio 2011 quattro marchi (Pergocrema, Pergocrema 1932, Pergolettese e Pergolettese 1932) riconducibili a potenziali nuove società. Dal 2009 al 2015 ricoprì anche l’incarico di vice presidente Figc. Quell’inibizione e le successive polemiche segnarono la fine della carriera di Macalli come dirigente sportivo: “Su di me arrivarono tonnellate di fango, che non meritavo dopo 40 anni dedicati al calcio” si difese in un’intervista di qualche anno fa.

