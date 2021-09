Calcio inglese in lutto per la morte di Jimmy Greaves, uno dei migliori attaccanti inglesi di sempre: si è spento all'età di 81 anni. Greaves faceva parte della squadra inglese vincitrice della Coppa del Mondo nel 1966 ed è il capocannoniere di tutti i tempi del Tottenham con 266 gol in 379 presenze. Ha segnato 44 gol in 57 partite con la nazionale maggiore, un bottino superato solo da Wayne Rooney, Bobby Charlton e Gary Lineker.

Greaves è cresciuto nelle giovanili del Chelsea e ha segnato al suo debutto in First Division per i Blues nel 1957, qualcosa che avrebbe ripetuto al Tottenham, Milan, West Ham e Inghilterra.

Dopo quattro anni di gol allo Stamford Bridge, seguì un breve periodo a Milano prima del suo trasferimento agli Spurs, dove divenne rapidamente una leggenda del club. Ha aiutato il Tottenham a vincere due FA Cup e la Coppa delle Coppe europee nel 1963, la "prima volta" di un club britannico in Europa.

"Sebbene avessimo appena vinto il 'Double', non c'è dubbio che l'arrivo di Jimmy ci abbia reso una squadra ancora migliore", ha detto il Tottenham in una nota. “Era un goleador naturale, sempre al posto giusto al momento giusto per aggiungere il tocco finale a un'altra azione ben congegnata, mentre sapeva anche creare i suoi gol, come ha fatto in numerose occasioni scivolando oltre i difensori e passando il palla in fondo alla rete. Possedeva un controllo di palla immacolato, un grande equilibrio e una tale compostezza sotto porta che raramente ha rifiutato un'opportunità".

Greaves ha trascorso nove anni agli Spurs prima di concludere la sua carriera con una stagione al West Ham. Ha detenuto il record per la maggior parte dei gol nei primi cinque campionati europei con 366 - 357 in Inghilterra, nove in Italia - fino a quando Cristiano Ronaldo lo ha superato nel 2017.

