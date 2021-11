Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao. Da tutti conosciuto semplicemente come Joao Pedro. Stiamo parlando del capitano del Cagliari: il 29enne di origini brasiliane, è sposato con la siciliana Alessandra, conosciuta nel 2011 quando giocava a Palermo (la coppia ha anche due figli, André Felipe ed Elisabetta). L’attaccante, che milita per la formazione sarda dal 2014 e vanta ben 230 presenze e 78 gol con la maglia rossoblù, dal 2017 possiede anche la cittadinanza italiana. È per questo e per gli atavici problemi della nostra Nazionale a trovare un bomber di razza che il ds del Cagliari Stefano Capozucca ha "candidato" il giocatore alla maglia azzurra durante un'intervista a Radiolina.

Italia: Lewa, Çalha e gli altri, segreti e insidie delle rivali ai playoff

Ad

Mancano gli attaccanti nella squadra di Mancini, non capisco perché non possa essere preso in considerazione. Questa è una chicca che do in anteprima. Ne ho parlato anche con persone importanti, guardate che Joao Pedro è italiano". "Parlavo proprio con Joao Pedro e gli ho detto: 'Il tuo obiettivo è salvare il Cagliari, ma anche andare in Nazionale e vincere il Mondiale'. Magari con l'Italia, visto che ha la cittadinanza italiana.. Questa è una chicca che do in anteprima. Ne ho parlato anche con persone importanti, guardate che Joao Pedro è italiano". L'Italia si gioca il Mondiale negli imprevedibili playoff di marzo , sperando di ritrovare lo smalto perduto nelle ultime uscite e soprattutto la via del gol. Voi cosa ne pensate di questa candidatura?

Champions League femminile Juve, impresa a Wolfsburg! 0-2 e quarti alla portata 2 ORE FA

Mancini: "Non dimentichiamoci quanto fatto quest'estate"

Serie A Sanchez fuori due settimane: risentimento ai flessori 3 ORE FA