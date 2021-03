Calcio

Calcio, Joca come Lamela: rabona spettacolare dal Portogallo

CALCIO - Joca segna un gran gol in un match di Segunda Liga portoghese, tra Leixoes e Benfica B: una grande rabona che comunque non evita la sconfitta per 2-1. Una rete che ricorda quella di qualche giorno fa di Lamela (Tottenham) contro l'Arsenal - immagini BTV.

00:00:19, 41 minuti fa