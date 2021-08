Jorge Luiz Frello Filho, in arte Jorginho, ha vinto quest'oggi l'Uefa Men's Player Award battendo la concorrenza di N'Golo Kante' e Kevin De Bruyne, gli altri due finalisti selezionati dalla giuria. Per il centrocampista azzurro si tratta del riconoscimento individuale più importante della carriera, nonchè il coronamento di una stagione indimenticabile. Il metronomo di Chelsea e Nazionale iscrive il suo nome sul libro della storia calcistica europea, succedendo a Robert Lewandowski come vincitore del tanto ambito premio.

Perchè Jorginho ha vinto il premio Giocatore dell'Anno

In cabina di regia, Jorginho ha costruito le basi dei successi di Chelsea e Nazionale azzurra. La sua stagione è culminata con la vittoria di Champions League ed Euro 2020. Come ricorda l'Uefa "A EURO 2020, Jorginho ha dominato le classifiche per numero di palloni intercettati (25), recuperati (48) e falli subiti (19) ed è sempre stato nel cuore del gioco, sempre affidabile".

Il confronto con Kanté e De Bruyne

Jorginho ha battuto sul tempo gli altri due finalisti selezionati dalla giuria (124 allenatori e 55 giornalisti), N'Golo Kanté e Kevin De Bruyne. Anche questi ultimi si sono presentati con un curriculum di assoluto rilievo. Il francese ha alzato la coppa dalle grandi orecchie assieme al suo compagno Jorginho, oltre a conquistare la seconda piazza in FA Cup. Rinato sotto la guida di Tuchel, Kanté ha collezionato 52 presenze tra competizioni di club ed Euro 2020.

Kevin De Bruyne invece ha regalato il terzo titolo di Premier League in quattro anni a Pep Guardiola, oltre a una Coppa di Lega e una prima finale di Champions nella storia dei Citizens.

Mendy, Dias, Kanté, Haaland: gli altri vincitori

A vincere il premio del Portiere della Stagione di Champions è stato Edouard Mendy, il "late bloomer" dei Blues. A 29 anni, il senegalese si è imposto tra i pali dei blues collezionando 8 clean sheets nel percorso che ha portato gli uomini di Tuchel alla gloria europea. Con 286 punti, ha battuto Ederson del Manchester City (154) e Thibaut Courtois del Real Madrid (96 punti).

Ad agguantare il premio di Difensore della Stagione è stato Ruben Dias, del Manchester City. Il 24enne, alla sua prima stagione in Inghilterra, ha annichilito la concorrenza dei Blues Azpilicueta (115) e Rudiger (78) accumulando un totale di 217 punti.

N'Golo Kanté si è consolato col premio di Centrocampista della Stagione di Champions, rimarcando il suo stampo da centrocampista universale; il francese ha vinto il premio di Man of the Match sia in finale che in semifinale di Champions League, strappando con 263 punti il premio di miglior centrocampista dalle mani di De Bruyne (197) e Jorginho (149).

Il Premio di migliore attaccante se l'è aggiudicato Haaland (202) del Borussia Dortmund, che ha battuto Mbappé (154) ed il suo eterno rivale Lewandowski (104): 10 gol in 8 presenze per il gigante norvegese in questa stagione di Champions.

