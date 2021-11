Da Rivera a Platini, passando per Baggio, Kakà e Fabio Cannavaro: il Pallone d'Oro ha una storia lunghissima che va dal 1956 e arriva fino ai giorni nostri. Se tutti ci ricordiamo gli ultimi anni, contraddistinti dalla rivalità infinita tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, forse alcuni nomi dei primi anni dell'assegnazione vi saranno sfuggiti. Solo un portiere - Lev Jashin, che ora dà anche il nome all'estremo difensore più bravo - e tantissimi campioni, tra cui alcuni italiani - Sivori (oriundo), Gianni Rivera, Paolo Rossi, Roberto Baggio e appunto Fabio Cannavaro. Ma per chi non se li ricordasse tutti, ecco l'elenco completo di tutti i vincitori, anno per anno.

L’elenco di tutti i vincitori del Pallone d’Oro:

1956 Stanley Matthews (Ingh) Blackpool

1957 Alfredo Di Stéfano (Spa) Real Madrid

1958 Raymond Kopa (Fra) Real Madrid

1959 Alfredo Di Stéfano (Spa) Real Madrid

1960 Luis Suárez (Spa) Barcellona

1961 Omar Sívori (Ita/Arg) Juventus

1962 Josef Masopust (Cec) Dukla Praga

1963 Lev Jashin (URSS) Dinamo Mosca

1964 Denis Law (Sco) Manchester Utd

1965 Eusébio (Por) Benfica

1966 Bobby Charlton (Ingh) Manchester Utd

1967 Flórián Albert (Ung) Ferencváros

1968 George Best (Nirl) Manchester Utd

1969 Gianni Rivera (Ita) Milan

1970 Gerd Müller (Ger) Bayern Monaco

1971 Johan Cruyff (Ola) Ajax

1972 Franz Beckenbauer (Ger) Bayern Monaco

1973 Johan Cruyff (Ola) Barcellona

1974 Johan Cruyff (Ola) Barcellona

1975 Oleg Blochin (URSS) Dinamo Kiev

1976 Franz Beckenbauer (Ger) Bayern Monaco

1977 Allan Simonsen (Dan) Borussia M’gladbach

1978 Kevin Keegan (Ingh) Amburgo

1979 Kevin Keegan (Ingh) Amburgo

1980 Karl-Heinz Rummenigge (Ger) Bayern Monaco

1981 Karl-Heinz Rummenigge (Ger) Bayern Monaco

1982 Paolo Rossi (Ita) Juventus

1983 Michel Platini (Fra) Juventus

1984 Michel Platini (Fra) Juventus

1985 Michel Platini (Fra) Juventus

1986 Igor Belanov (URSS) Dinamo Kiev

1987 Ruud Gullit (Ola) Milan

1988 Marco van Basten (Ola) Milan

1989 Marco van Basten (Ola) Milan

1990 Lothar Matthäus (Ger) Inter

1991 Jean-Pierre Papin (Fra) Olympique Marsiglia

1992 Marco van Basten (Ola) Milan

1993 Roberto Baggio (Ita) Juventus

1994 Hristo Stoičkov (Bul) Barcellona

1995 George Weah (Lib) Milan

1996 Matthias Sammer (Ger) Borussia Dortmund

1997 Ronaldo Bra (Inter)

1998 Zinédine Zidane (Fra) Juventus

1999 Rivaldo (Bra) Barcellona

2000 Luís Figo (Por) Real Madrid

2001 Michael Owen (Ingh) Liverpool

2002 Ronaldo (Bra) Real Madrid

2003 Pavel Nedvěd (Cec) Juventus

2004 Andrij Shevchenko (Ucr) Milan

2005 Ronaldinho (Bra) Barcellona

2006 Fabio Cannavaro (Ita) Real Madrid

2007 Kaká (Bra) Milan

2008 Cristiano Ronaldo (Por) Manchester Utd

2009 Lionel Messi (Arg) Barcellona

2010 Lionel Messi (Arg) Barcellona

2011 Lionel Messi (Arg) Barcellona

2012 Lionel Messi (Arg) Barcellona

2013 Cristiano Ronaldo (Por) Real Madrid

2014 Cristiano Ronaldo (Por) Real Madrid

2015 Lionel Messi (Arg) Barcellona

2016 Cristiano Ronaldo (Por) Real Madrid

2017 Cristiano Ronaldo (Por) Real Madrid

2018 Luka Modrić (Cro) Real Madrid

2019 Lionel Messi (Arg) Barcellona

2020 non assegnato

2021 ...

