Si chiude con una vittoria il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Nella quarta amichevole di questa prima parte di estate la squadra di Sarri sconfigge il Primorje, squadra della Serie B slovena, con un netto 4-0. Le reti sono siglate da Milinkovic e Pedro nel primo tempo, Cadaldi e Cancellieri nella ripresa.

Buona prestazione nel complesso per i biancocelesti, che sono apparsi più vivi e brillanti dal punto di vista atletico rispetto alla partita contro la Triestina. E' proprio Pedrito a catturare maggiormente l'occhio: lo spagnolo si dimostra il più in forma in questa fase della preparazione estiva con un grande lavoro sulla sua fascia, condita con il gol del 2-0, il quinto in questo ritiro. Ottima prestazione anche di Marusic, Lazzari e Felipe Anderson nel primo tempo. Apprezzatissimo dal pubblico presente l'operato di Marcos Antonio in mezzo al campo e in fase offensiva, con un gol sfiorato e un palo colpito.

Nella ripresa i cambi la fanno da padrone, ma la sostanza non cambia. I ragazzi di Sarri giocano al meglio, spingono e attaccano. Si mettono in luce soprattutto i giovani Romero e Cancellieri, con quest'ultimo che trova la rete che chiude il match dopo la marcatura di Cataldi del 3-0.

Ora la Lazio farà un allenamento di scarico nella mattinata di venerdì 22 luglio, poi tutti di nuovo a Roma nel pomeriggio. Settimana prossima i biancolesti andranno in Germania per la seconda parte del ritiro. Tre amichevoli stabilite: Genoa, Qatar e Valladolid.

