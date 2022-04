lo sport sia importante nel diffondere valori come la speranza e la forza per ricominciare il terribile scenario della guerra tra Russia e Ucraina. Le persone hanno iniziato a rifugiarsi nei sotterranei per sfuggire alle bombe, chi ha potuto è fuggito lontano, gli uomini sono andati a combattere mentre le donne ed i bambini stanno cercando di rifarsi una vita, sempre che questo sia possibile dopo tanto dolore. Tra le società che stanno aiutando direttamente l'Ucraina, da oggi si è aggiunta l'AC Trento, squadra che milita attualmente in Serie C. Ormai l'abbiamo imparato quantoe la forza per ricominciare una nuova vita. Soprattutto in questo periodo complicato, dopo due anni di pandemia tra decessi e bollettini medici quotidiani, nella notte tra il 23 e 24 febbraio si è apertoLe persone hanno iniziato a rifugiarsi nei sotterranei per sfuggire alle bombe, chi ha potuto è fuggito lontano, gli uomini sono andati a combattere mentre le donne ed i bambini stanno cercando di rifarsi una vita, sempre che questo sia possibile dopo tanto dolore. Tra le società che stanno aiutando direttamente l'Ucraina, da oggi si è aggiunta, squadra che milita attualmente in

Il Club ha infatti deciso di accogliere il piccolo Stanislav, fuggito da Bucha, con il sogno non troppo segreto di continuare a giocare a calcio. Il bambino ha dieci anni ed è stato subito inserito nei pulcini con l'obiettivo di ritrovare il prima possibile quel poco di spensieratezza che un ragazzo così giovane ha il diritto di avere.

A raccontare la difficile situazione ci ha pensato la mamma Tatiana: "La nostra priorità era portare i bambini via dal caos e fargli vedere che la vita va avanti, che c'è qualcosa per la quale vale la pena essere felice, come il calcio". Per facilitare il processo di inserimento in una realtà completamente nuova, è intervenuto anche il responsabile delle giovanili Matteo Cont: "La lingua è un ostacolo solo parziale, perché il calcio è facile; ci sono due porte e una palla e bisogna fare gol".

La nostra priorità è far vedere ai bambini che la vita va avanti, che c'è qualcosa per la quale vale la pena essere felice, come il calcio.

