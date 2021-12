Affrontare ‘il viaggio’ per inseguire il sogno di diventare un calciatore è una storia che abbiamo ascoltato e letto diverse volte. Per la prima volta, però, vediamo un ragazzo proveniente da un continente extra-europeo che una volta arrivato in Italia decide di fare l’arbitro. Lui si chiama Mustapha Jawara, ha ventidue anni, ed è il primo arbitro migrante iscritto all'AIA. Viene dal Gambia e ora è ospite del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione, ex SPRAR) di Polla, nel Salernitano, ed ha già diretto tre gare del settore giovanile. In una intervista a La Repubblica ha raccontato la sua bellissima storia.

DA DOVE NASCE LA PASSIONE

“La verità è che amo il calcio da sempre, in Africa seguivo le partite di Juventus e Napoli, ma con i piedi non sono un granché - spiega Mustapha - e allora mi sono detto che potevo provarci, perché no, e del resto la vita sa riservare tante sorprese, a volte negative, altre sorprendentemente belle”

DAL BARCONE ALL’ITALIA

"È stata dura, durissima. Ma ce l'ho fatta, ed è l'importante. Mi sono lasciato alle spalle una situazione da cui andar via (preferisce non approfondire, ndr) e in Italia ho trovato un'accoglienza straordinaria"

E SUL RAZZISMO...

“Razzismo? No, non mi è mai capitato. Se abbandonerei il campo qualora ci fossero degli insulti? Non credo, ma ognuno è libero di comportarsi come credo. A me piace impegnarmi in quello che faccio, in questo caso arbitrare”.

