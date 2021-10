La Superlega europea non molla: secondo "Marca", i promotori del torneo vorrebbero concedersi una "seconda chance". Almeno questo è quanto emerso da un documento venuto allo scoperto successivamente alla dichiarazione del governo spagnolo, che si schierava apertamente contro questo progetto.

Ripensare il futuro del calcio nell’Unione europea

Niente firme, ma 10 punti chiave sulla necessità di riformare il mondo del pallone: "Il progetto annunciato da 12 club ad aprile è stato manifestamente frainteso...". I promotori asseriscono che questo progetto non sarà di rottura ma che proseguirà nell’ecosistema esistente.

Attacco all'Uefa

"L’attuale Champions League, diretta e gestita dalla UEFA, il sedicente regolatore delle competizioni calcistiche in Europa, non è cambiata in quasi 30 anni ed è diventata rigida e noiosa. Il progetto Superlega è il riconoscimento di un sistema che si è rotto. La UEFA è il governo autocostituito del calcio nell’Unione europea, mentre è un’associazione privata svizzera governata dal diritto svizzero e soggetta al TAS in materia sportiva"

Allusione al PSG

"La UEFA ha stretti legami con alcuni proprietari di club che provengono da Stati non membri che sono sponsor di determinate competizioni e club, nonché acquirenti dei diritti audiovisivi per i tornei gestiti dalla UEFA e che fanno parte del loro comitato durante la stagione. La European Club Association non ha alcun processo elettorale trasparente"

Governance, controllo dei loro diritti tv, trasparenza, fair play finanziario e solidarietà da parte dei club sono gli obiettivi prefissati da questo progetto. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi.

