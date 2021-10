Il governo italiano si costituirà in giudizio contro la Superlega. Nella giornata di oggi, il presidente federale Gravina aveva invocato l’intervento dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. Richiesta accolta a stretto giro di posta: al termine di una lunga riunione, riferiscono i cronisti parlamentari, il governo ha deciso di costituirsi in difesa dell’UEFA nel giudizio incardinato presso la Corte di Giustizia Europea a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunal Mercantil n. 17 di Madrid.

“Il Governo italiano – si legge in una nota del Ministero dello Sport - ha deciso di costituirsi nel procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in merito alle questioni pregiudiziali sottoposte dal Tribunale di Commercio di Madrid nella causa C-333/21. Riguardo al progetto della Superlega di calcio, si ribadisce quanto già espresso in maniera ufficiale lo scorso 19 aprile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, confermando l’attenzione con la quale si segue il dibattito intorno al progetto e la determinazione con cui si sostengono le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le competizioni nazionali, i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport”.

