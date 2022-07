Messi salta con facilità Sergio Ramos in allenamento e lo spagnolo cerca di stenderlo. Così, giustamente, la Pulce si arrabbia e tra di loro sale il nervosismo. Aumenta la tensione, come ai tempi di Barcellona-Real Madrid: i due non si sono mai amati, solo che il Paris Saint-Germain li ha inseriti nello stesso dream team e quindi bisogna smussare gli angoli per andare d’accordo. La ruggine, però, ogni tanto risale a galla e sono dolori. Galtier dovrà maneggiare questo materiale esplosivo con estrema cura.

