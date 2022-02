Romelu Lukaku ha osservato l'intero ottavo di finale di Champions contro il Lilla dalla panchina. Il tecnico del Chelsea Tomas Tuchel sembra avere trovato in Kai Havertz l'uomo giusto per l'attacco della sua squadra. Il tedesco è stato decisivo nelle finali di Champions League e Mondiale per Club e sta vivendo un periodo d'oro con i Blues. Lukaku e Havertz sono giocatori dallo stile di gioco molto differente. Queste le parole di Tuchel: "Sono davvero contento per Kai. Il suo impegno, il ritmo di lavoro e le aree del campo che copre per noi sono molto buoni. Non ha mai paura di difendere". Un messaggio di apprezzamento al tedesco, ma anche una possibile frecciata all'ex Inter.

Havertz liquida Lukaku

Kai Havertz è arrivato dal Bayer Leverkusen come trequartista e il suo spirito difensivo lo si apprezza nei frequenti ripiegamenti in zona bassa. Nello stesso tempo è in grado di segnare gol da attaccante puro, muovendosi in area di rigore da centravanti. Nel match contro il Lille, Havertz, l'autore del primo gol, ha toccato 15 palloni nel solo primo tempo contro i 7 di Lukaku nell'intera partita contro il Crystal Palace di domenica scorsa. Il lavoro senza palla è ritenuto fondamentale per Tuchel ed è questo uno dei principali motivi del poco impiego del belga.

Havertz, protagonista con la maglia del Chelsea Credit Foto Getty Images

Tuchel e il ruolo di Lukaku

Dal suo arrivo al Chelsea, Lukaku è stato considerato come un attaccante centrale a cui appoggiarsi per fare salire la squadra. Il suo fisico gli permette di fare il ruolo di boa, ma il meglio lo ha sempre dato quando libero di puntare la porta palla al piede. All'Inter si trovava a meraviglia con Lautaro Martinez, giocatore abituato ad abbassarsi per ricevere palla, lasciando spazio per la profondità. Al Chelsea l'attaccante mantiene prevalentemente la posizione centrale con poche possibilità di tentare dribbling o progressioni.

Antonio Conte e Romelu Lukaku - Inter - Serie A 2020-2021 Credit Foto Getty Images

Il futuro, un ritorno con Conte?

"Ogni partita è diversa. L'obiettivo di oggi era l'intensità, un gioco ad alta velocità. Romelu non è solo stanco fisicamente ma anche mentalmente. Oggi abbiamo scelto altri tre giocatori e Havertz era in ottima forma" le parole di Tuchel ieri sera dopo la partita. Lukaku non è arrivato al Chelsea per volontà di Tuchel e i rapporti con l'allenatore non sembrano risolvibili. Quasi certa una partenza a fine stagione, nonostante i circa 100 milioni spesi per il suo acquisto. L'ipotesi più concreta può essere l'approdo al Tottenham, dove ritroverebbe il suo estimatore Conte. Una trattativa che potrebbe essere accelerata dalla partenza di Kane.

