Lutto in casa Juventus: è purtroppo scomparso oggi il giovane Bryan Dodien, giovane promessa del settore giovanile bianconero. Nel 2015 gli venne diagnosticato un cancro che lo costrinse ad abbandonare l'attività agonistica per molto tempo: fu l'inizio del calvario.

Della sua storia si era interessato in tempi non sospetti il fuoriclasse Paul Pogba, il quale gli dedicò un gol in occasione di un derby contro il Torino con tanto di maglietta dedicata con la scritta:

Bryan sono con te

Nel 2019 l'incredibile guarigione e il conseguente ritorno in campo con la maglia bianconera della Juventus che spinse in molti a gridare al miracolo: oggi, a distanza di due anni, la terribile notizia.

