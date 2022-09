Una brutta notizia dalla Svizzera: Nicolas Schindelholz, difensore centrale svizzero ex Basilea, Thun, Lucerna e Aarau, è morto a soli 34 anni a causa di un brutto male. Al 34enne calciatore era stato diagnosticato un tumore ai polmoni che lo aveva costretto a lasciare il calcio nel 2020 e proprio i postumi del tumore l'hanno portato via. Inutili le cure a cui si era sottoposto, che non gli avevano impedito di provare a continuare la propria carriera agonistica. L'annuncio è stato dato attraverso gli altoparlanti dello stadio nel post-partita di Coppa di Svizzera tra l'Aarau - sua ultima squadra - e il Basilea.

Ad

"Il Basilea - si legge nella nota ufficiale diffusa dal suo vecchio club - piange la scomparsa di Nicolas Schindelholz. Il nostro ex capitano dell'Under 21 è morto di cancro a soli 34 anni. L'intera società è sconvolta da questa notizia ed esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia in lutto. Riposa in pace Nico".

Calcio Under 21, Italia-Inghilterra 0-2 LIVE: avvio shock degli azzurrini 32 MINUTI FA

Shevchenko: "Pioli ha fatto un lavoro splendido, lo rispetto molto"

UEFA Nations League In Italia il 75% dei gol è straniero: nessuno in Europa fa peggio 2 ORE FA