Pronti a partecipare a "L'asta dei 10"? Il prossimo 19 dicembre saranno messi all'asta i beni appartenuti a Diego Armando Maradona, il cui ricavato andrà ai cinque figli Diego Junior, Dalma e Gianinna, Jana e Dieguito Fernando. Tra gli oggetti più interessanti all'asta ci sono un dipinto firmato dal '10' e la sua famosa BMW M4 "personalizzata con luci e sirena della pattuglia della polizia".

I soldi ricavati saranno utili a ripagare parte dei debiti lasciati dal Pibe de Oro; intanto si attendono anche le istruttorie per il riconoscimento della paternità di altri tre figli.

Lista lunghissima

Nella lista anche pacchetti azionari, un appartamento a Mar de Plata e altri oggetti personali. Non andranno all`incanto i beni con valore affettivo, come le maglie donate da altri giocatori al funerale del calciatore. Il giudice Susana Tedesco ha dato il via libera alla richiesta degli eredi. La casa donata ai genitori è stata messa all`asta per 900mila dollari (780mila euro, l`appartamento per 65mila (57mila euro). Una delle due Bmv porta la firma di Diego incisa sul parabrezza, con un prezzo di partenza di 165.000 dollari. In lista anche quadri, tapis roulant, maglie, scarpette, una chitarra, cravatte, bretelle e cappellini. Si possono presentare offerte fino al 15 novembre.

