L'intervento è andato a buon fine, la delicata operazione al cervello per eliminare l'ematoma subdurale presente sul lato sinistro è terminata con successo, ma l'odissea di Diego Armando Maradona non sembra ancora pronta a terminare. El Pibe de Oro, infatti, nelle prossime ore sarà nuovamente sottoposto ad una piccola operazione di drenaggio e ripulitura nella clinica Olivos di La Plata, un ultimo necessario passaggio prima di permettere al Diez di lasciare una volta per tutte la struttura. Maradona sta bene, lo hanno confermato anche gli stessi medici, la sua volontà, già nelle scorse ore, era quella di lasciare l'ospedale, ma prima sarà prima necessario tornare sotto i ferri.

Calcio Messi a Maradona: "Ti mando tutta la forza del mondo" 18 ORE FA

Le figlie contrarie all'operazione

Non sono mancate le testimonianze di affetto da parte del mondo dei social, su tutte quella di Leo Messi, così come non sono mancate le polemiche anche all'interno dell'ambito familiare. Quello che emerge, infatti, è che due delle cinque figlie di Maradona, Dalma e Giannina, fossero contrarie alla prima operazione. Sarebbe stata questa una delle cause che ha portato allo slittamento dello stesso intervento di qualche ora nella serata di martedì. Dopo anni di distacco, la volontà delle due figlie era quella di riallacciare maggiormente i rapporti col padre e prendersi cura di lui: fin dalle ore precedenti all'intervento, infatti, le stesse avrebbero istituito un cordone in clinica per scegliere chi potesse avvicinarsi al padre o meno tenendo fuori il legale del Pibe de OroMatias Morla, persona che più volte negli ultimi anni aveva attaccato l'assenza delle figlie nei confronti di Maradona.

L'ultima risposta di Dalma sarebbe arrivata proprio dal suo profilo twitter, smentendo le ultime indiscrezioni legate alla volontà di non permettere al padre di svolgere l'operazione:

È troppo chiedere che si parli a nome mio e di mia sorella? Quando avremmo detto cosa faremo?

Intanto, Diego Maradona Junior, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato i momenti di agonia e attesa vissuti da Napoli nelle ore dell'intervento:

"L'ultimo contatto che ho avuto è stato con una mia zia alle 8 di mattina in Italia. Ho vissuto una nottata insonne, per il trascorso clinico di mio padre ogni operazione diventa sempre un po' preoccupante. Ci tengo a dire che papà ha reagito benissimo, è nelle mani di un'equipe medica di altissimo livello e siamo felici che si sia svegliato bene e che tutto sia andato per il meglio. È importante che ora stiamo uniti. Papà ha sofferto molto per le problematiche che abbiamo avuto noi fratelli e negli ultimi giorni si è infittito anche il rapporto con le mie due sorelle. Noi possiamo dargli solo tanto amore. Sono sicuro che lui potrà reagire e tornerà il papà che ride e scherza davanti a una partita del Napoli"

Il dottore di Maradona: “Diego è sveglio e sta bene”

Calcio Maradona, operazione riuscita: "Diego sta bene" IERI A 06:42