Giochismo o Allegrismo? L'ultima puntata di questa telenovela è "andata in onda" giovedì. "Tutti pensano a partire dal basso, Guardiola ha comprato un portiere che lancia la palla a ottanta metri. Questo per dire che spesso la gente si fa abbindolare da cose che non esistono: alla fine c’è da vincere la partita". Massimiliano Allegri ha parlato così di Pep Guardiola durante un'intervista a GQ. Una dichiarazione un po' decontestualizzata, che non è certo passata inosservata al pubblico dei social, e soprattutto agli addetti ai lavori che non vedevano l'ora di screditare l'Allegri-pensiero e che - di conseguenza - ci hanno messo pochissimo a verificare cosa dicono i dati a riguardo. Ricostruiamo la vicenda, e proviamo a dire la nostra.

Ad

Cosa dicono i numeri di Ederson e del Manchester City

Serie A John Elkann: "Juve, ci sono le risorse per tornare al top" UN' ORA FA

Purtroppo per lui, Max Allegri non poteva trovare un esempio più sbagliato: i numeri infatti dicono che il Manchester City è la squadra che usa meno di tutte il lancio lungo in Premier League, con il 25,10 % di palle lunghe, appena davanti a Liverpool (25,55%) e Chelsea (33,19%) - ovvero i top team - mentre alla fine di questa particolare classifica ci sono alcuni club meno titolati, come Burnley (91,4%) ed Everton (77,21%). In breve, i dati di fbref.com smentiscono il concetto lasciato passare dall’allenatore livornese perché in sostanza Ederson è il portiere con il minor numero di lanci (> 30 metri) della Premier League.

Ederson è il miglior portiere che hai mai avuto in termini di possesso di palla?": "Sì" è la risposta di Pep, "Per la qualità del passaggio e soprattutto il momento giusto per dare il passaggio. Non è sempre la qualità del passaggio, è il momento in cui devi farlo. Ha la pazienza e il processo decisionale per farlo.

Pep Guardiola non ha mai nascosto la predilizione per il suo n.1, anzi le sue ottime capacità balsitiche sono perfette per far partire l'azione dal basso; quello che spesso sottolinea Guardiola è che non solo Ederson è molto bravo con i piedi, ma sa benissimo quando operare le sue scelte. Se andiamo ulteriormente "dentro" ai dati che sono stati snocciolati nelle ultime ore, ce n'è uno molto interessante circa la qualità dei pochi passaggi lunghi operati dal portiere brasiliano: cioè, non usa sempre passaggi lunghi, ma quando lo fa, lo fa bene. "Ederson gioca solo 6,6 in media a partita ma è l'unico in Premier League che ne fa più giuste che sbagliate (57%)".

Allegri ha ragione o torto su Guardiola?

Diciamo che - come al solito - non è tutto giusto ma nemmeno tutto sbagliato e Allegri lo ha anche spiegato con le sue parole successive: Guardiola è un allenatore che - come si sa - ama partire dal basso, ma che con Ederson ha un'ottima alternativa in quei pochi casi in cui non si riesca a farlo. "Il problema è che i giocatori sono diventati cavie degli allenatori, ma il calcio è un'arte", dice anche Allegri. Concetto sul quale spesso batte l'allenatore livornese, il quale sa benissimo che il gioco di Guardiola non sia assolutamente "palla lunga e pedalare", ma che a differenza di tanti altri ha un piano B ben definito, grazie anche alle qualità del suo numero 1 brasiliano. Semplicemente, Allegri lo ha sottolineato utilizzando forse la forma non corretta.

Allegri: "L'obiettivo è andare a -1 dall'Inter, al 6 gennaio nessuno lo immaginava"

Serie A Brozovic e Cuadrado chiavi di una sfida che suggella il "finimondo" 2 ORE FA