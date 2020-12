Santiago Bernabéu di Madrid. 11 luglio 1982. Un luogo e una data che Paolo Rossi non dimenticheranno mai. Grazie a un video del profilo ufficiale della FIFA riviviamo insieme a lui quel momento entrato nella storia del calcio in maniera indelebile.

Paolo Rossi racconta le sensazioni provate al Mondiale del 1982, quando nelle ultime tre partite fu in grado di segnare la bellezza di sei gol in tre partite. Questo filmato del 2018 ci fa rivivere assieme a Pablito il momento del gol segnato da Rossi nella finale contro la Germania: il primo dei tre con cui gli azzurri riuscirono a piegare i tedeschi per 3-1.