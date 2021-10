Il prossimo dicembre il calcio mondiale potrebbe vivere un'altra svolta epocale. Tra meno di due mesi, infatti, si voterà la proposta di Gianni Infantino e della FIFA per approvare il piano di organizzazione della Coppa del Mondo di calcio non più ogni quattro anni ma su scala biennale . Una modifica che sarebbe a dir poco storica e che potrebbe sconvolgere gli equilibri del pianeta pallone. In molti si sono detti dubbiosi sull'iniziativa, a partire dalla UEFA . E nelle ultime ore è arrivato il parere negativo anche da parte del, che si è espresso con questo comunicato dopo la riunione ad Atene del suo comitato esecutivo.