Lutto per il mondo del calcio. Se ne va all'età di 85 anni Uwe Seeler, bandiera della nazionale tedesca e leggenda dell'Amburgo. Fu protagonista nel famigerato match dei mondiali 1970, Italia-Germania 4-3. In totale mise a segno 43 reti con la maglia della Germania.

Uwe Seeler Credit Foto Imago

Il giocatore più importante della storia dell'Amburgo, le sue statistiche parlano per lui. 496 gol in 582 presenze con la maglia del club. Vinse il campionato tedesco nel 1960 e nell'anno successivo si sarebbe dovuto trasferire all'Inter, trattativa poi fallita. Fu per 3 stagioni il miglior giocatore della Germania Ovest e concluse la sua ventennale carriera nel 1973. Fu poi presidente dell'Amburgo negli anni '90.

