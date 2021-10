Era il gennaio 2019, e l'aereo su cui si era imbarcato Emiliano Sala scompariva improvvisamente dai radar. L'attaccante argentino, figlio di genitori italiani, stava attraversando la Manica per raggiungere il suo nuovo club: il Cardiff. L'aereo privato, decollato da Nantes, non superò mai la tratta.

Sul fondo della Manica, perse la vita anche il pilota David Ibbotson. Quasi tre anni dopo, le indagini sulla tragica morte del bomber argentino hanno imboccato un'importante svolta: un uomo si è dichiarato colpevole di un'accusa in relazione a quel maledetto volo.

Champions League Pioli: "Ibra non può avere tanti minuti nelle gambe" UN' ORA FA

David Henderson, 66enne di Hotham, ha ammesso di aver tentato di organizzare un volo per un passeggero senza un permesso o un'autorizzazione validi. Il pilota britannico 66enne ha avuto la grave responsabilità di noleggiare il volo su ordine di Willie e Mark McKay, organizzatori del trasferimento di Sala dal Nantes al Cardiff. Ora Henderson andrà sotto processo, nonostante abbia negato un'accusa separata di messa in pericolo della sicurezza di un aereo.

Sala, attaccante di 28 anni coinvolto in un trasferimento multimilionario da Nantes a Cardiff, era in viaggio per il Galles dalla Francia. Il corpo di Sala è stato recuperato, ma quello di Ibbotson no. La denuncia è stata avanzata dall'Ente per l'aviazione civile. Il processo dovrebbe durare 10 giorni.

Morte Emiliano Sala, il pilota dell'aereo non era abilitato a pilotare di notte

Champions League Inzaghi: "In Europa nessun blocco, Sheriff non ha vinto per caso" UN' ORA FA