Il calcio piange Sergio Brighenti: è morto questa notte, a 90 anni, l'ex attaccante di Inter e nazionale, nonché tecnico dell'Italia al fianco di Azeglio Vicini. Ne dà notizia la Lega di serie A, con le condoglianze alla famiglia. Oltre a vincere due scudetti con l'Inter, nel '53 e nel 54', segnò 155 reti tra serie A e B. Ma il suo gol più famoso è quello segnato a Wembley contro l'Inghilterra, il 6 maggio 1959, con gli azzurri sotto di 2-0: fu il primo realizzato nello stadio londinese contro i padroni di casa dalla nazionale. Inoltre ha fatto parte dello staff tecnico della nazionale ai Mondiali di Italia ’90 stando al fianco del ct dell’epoca, Azeglio Vicini.

Gravina: "Con Brighenti se ne va un attaccante straordinario"

"Con Sergio Brighenti se ne va uno straordinario attaccante, che ha accompagnato diverse generazioni di appassionati, e un grande uomo di calcio, che ha legato il suo nome allo storico primo gol azzurro a Wembley e alla Nazionale allenata da Azeglio Vicini, di cui è stato braccio destro". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ricorda Brighenti. "Alla famiglia - aggiunge Gravina - le mie condoglianze e quelle di tutta la Federcalcio".

I funerali di Brighenti si svolgeranno giovedì, alle ore 10,30, nella chiesa Santi Apostoli Piero e Paolo in via Papa Giovanni XXIII ad Arluno (Milano). La nazionale onorerà la sua memoria nelle prossime partite in cui sarà chiamata a scendere in campo: le amichevoli di metà novembre contro Albania e Austria.

