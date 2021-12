È morto martedì mattina a 52 anni Hugo Maradona, fratello minore di Diego. L'uomo viveva nella zona Flegrea, a Monte di Procida, provincia di Napoli: è deceduto nella sua abitazione in seguito a un arresto cardiaco. La morte avviene un anno dopo a quella del fratello Diego, avvenuta il 25 novembre 2020.

Anche Hugo, come Diego, è stato calciatore: dall'Argentinos Juniors passò al Napoli (campione d'Italia) nel 1987-88, poi venne girato in prestito all'Ascoli. Poi un po' di giro del mondo: il Rayo Vallecano in Spagna, poi le esperienze in Austria e in Giappone, prima di tornare a Napoli e dedicarsi al calcio giovanile.

Negli anni passati, allenò anche il Boys Quarto: sposatosi a Bacoli nel 2016 con Paola Morra ha scelto di fermarsi a vivere in Italia. Nei mesi scorsi, Hugo era stato protagonista della campagna elettorale per il Sindaco in città, appoggiando il candidato (poi non eletto) Catello Maresca.

