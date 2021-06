Una triste notizia per il mondo del calcio: il Covid si è portato via Loris Dominissini: 59 enne ex calciatore e allenatore dell'Udinese, si è spento all'ospedale di San Vito al Tagliamento dopo aver contratto il virus.

Cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese, con cui conquistò lo scudetto Primavera, ha vestito anche le maglie di Triestina, Pordenone, Messina, Pistoiese, Reggiana, Sevegliano e Pro Gorizia.

Da allenatore fa il "miracolo", ovvero porta il Como dalla Serie C1 alla massima serie tra il 2000 e il 2001. Dall'11 febbraio al 20 marzo 2006 ha allenato dell'Udinese insieme a Néstor Sensini, subentrando all'esonerato Serse Cosmi.

