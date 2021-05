Una brutta notizia per tutti gli appassionati di calcio: all'età di 82 anni si è spento Tarcisio Burgnich. Ex difensore ed ex allenatore, è stato uno dei simboli dell'Inter e della Nazionale italiana, con cui ha vinto gli Europei del 1968 e si è laureato vicecampione del mondo nel 1970.

Era soprannominato "Roccia", un nomignolo coniato da Armando Picchi, compagno di reparto nell'Inter e in nazionale. Burgnich è morto nella notte in Versilia dopo una lunga malattia.

Chi era Burgnich

"Sarti, Burgnich, Facchetti…": tutti gli interisti conoscono il ritornello a memoria. L'ultimo a spegnersi della mitica triade difensiva della formazione-filastrocca del Mago Herrera è proprio Tarcisio Burgnich: ha vissuto i suoi ultimi anni tra Viareggio ed Altopascio con la moglie Rossana, lascia anche i figli Gualtiero e Gianmarco, oltre a svariati nipoti.

Nato a Ruda (Udine) il 25 aprile 1939, tifava Torino, ma cominciò a giocare a calcio nell'Udinese; poi Juventus, Palermo e infine Inter: in nerazzurro totalizza 467 presenze in Serie A in 12 stagioni, vincendo 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali e rendendosi protagonista di tutte le imprese della “Grande Inter” degli anni Sessanta.

Tarcisio Burgnich, Inter (LaPresse) Credit Foto LaPresse

Il ricordo più bello

In un'intervista al Corriere dello Sport eccolo ricordare la sua partita più bella.

La Coppa Campioni vinta contro il Real: battere i nostri idoli, come Di Stefano e gli altri, fu la gioia più grande possibile. Eravamo fortissimi, Herrera fu un precursore, severo, innovatore: ha indicato al calcio una nuova via"

La sua carriera da calciatore si conclude al Napoli, dove vince anche una Coppa Italia nella sua ultima stagione: chiuderà con la bellezza di 494 partite in Serie A, prima di iniziare ad allenare. Gira le panchine di mezza Italia: Catanzaro, Bologna, Como, Livorno, Foggia, Lucchese, Cremonese, Genoa, Ternana, Salernitana e Vicenza e Pescara, "poi mi sono goduto la vita".

