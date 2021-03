"Nel pomeriggio di oggi un tecnico, già isolato a Sofia e rientrato in Italia per una faringodinia, è risultato positivo al tampone effettuato. Altri tre membri dello staff sono risultati positivi al successivo tampone eseguito a Vilnius e comunicato a fine partita", rende noto la Federazione italiana. Vittoria sulla Lituania , dunque, dal retrogusto agrodolce per la banda Mancini: di seguito il comunicato con il quadro completo.

Il comunicato

A seguito dell’ultimo screening di tutto il gruppo squadra eseguito secondo il Protocollo UEFA mediante test molecolare lunedì 29 marzo a Sofia (Bulgaria), risultato negativo per tutti i soggetti testati, nella mattina di martedì 30 marzo uno dei membri dello staff tecnico ha lamentato una lieve sintomatologia (faringodinia). A scopo cautelativo, il soggetto indicato è stato immediatamente isolato e non ha seguito la squadra nella successiva trasferta in Lituania.

Al suo rientro in Italia, il soggetto è stato sottoposto in data odierna a test molecolare, il cui risultato è stato riferito positivo nel primo pomeriggio. Pertanto, successivamente, gli altri membri dello staff che avevano intrattenuto rapporti di vicinanza sono stati anche loro isolati a Vilnius (Lituania) e sottoposti immediatamente a nuovo test molecolare, il cui risultato per tre di essi è stato comunicato positivo nei minuti successivi alla conclusione della gara Lituania-Italia. Naturalmente, tutti i soggetti positivi sono stati esclusi dalla delegazione.

Mancini: "Dopo 70-80 anni è cambiata la percezione sull'Italia"

