Neymar, ma cosa combini? L'attaccante brasiliano del PSG finisce al centro delle polemiche per una festa con decisamente troppi invitati, organizzata per questo weekend della durata di ben 5 giorni. Ah ci sarebbero ben 500 invitati.

Dure critiche dal Brasile per O’Ney reo di aver organizzato una festa in Brasile con ben 500 persone invitate . Il tutto si sarebbe tenuto in una villa a Mangaratiba, a Rio de Janeiro.

Il Brasile è uno dei Paesi del mondo più falcidiati dal Covid, ma la voglia di festa e di accogliere nel miglior dei modi il 2021 non avrebbe fermato il calciatore brasiliano: per trascorrere questi giorni, gli ospiti dell'attaccante del Paris Saint-Germain potranno godere di una band musicale e di una discoteca personale costruita con mura insonorizzate per non dare fastidio agli altri invitati.