Gianluigi Buffon che, nella stagione 2015-2016, riuscì a non subire reti in campionato per 973 minuti con la maglia della Juventus. Buffon entrò nella storia della Serie A anche con questo record, riuscendo a battere quello precedente di Sebastiano Rossi che durava da anni e anni (929, col Milan). Ma, adesso, c'è un nuovo record man, anche se parliamo del campionato di prima categoria toscana. E parliamo di Giacomo Rossi, portierone della Geotermica, squadra di Pomarance, della provincia di Pisa. Anzi, la squadra del Geotermica mette insieme le tre frazioni del Comune: Montecerboli, Serrazzano e Lardello. Località che entrano nella storia grazie alla prestazioni di Rossi e di tutta la squadra che conduce il proprio girone con 29 punti sui 33 disponibili, senza subire gol, conquistando così il titolo di 'Campione d'inverno' con una giornata d'anticipo.

Battere Buffon? È il mio idolo...

È bellissimo, poi lui è il mio idolo. Quindi non posso chiedere nulla di più. Siamo un bellissimo gruppo, che è consapevole della sua forza, e adesso ci stiamo godendo anche questo momento tutti insieme. Dopo la partita, abbiamo fatto una festa per celebrare questo record e c'è grande entusiasmo per quello che stiamo facendo. [Giacomo Rossi a FanPage]

E Buffon non ha perso tempo, facendo tutti i suoi complimenti al portiere toscano...

Record? All'ultima partita ci pensavo un po' di più

C'era grande attesa e alzare le mani al cielo è stato un gesto di liberazione per me e per tutti. Vorrei arrivare a mille, duemila minuti, perché vuol dire che non prendiamo mai gol. Ma prima o poi finirà. Devo dire che fino alla domenica precedente non ci pensavo e se avessi preso gol non mi sarebbe importato, ma nell'ultima non l'avrei digerito. Ci pensavo un po' di più per tanti motivi, ma è andata bene

Due allenamenti a settimana

Ci alleniamo due volte a settimana. Da Livorno parte un furgone con altri ragazzi per andare ad allenarci e si rientra la sera tardi. Vorrei continuare fino a 40 anni

C'è stata la festa per il titolo di campioni di inverno?

Era in preventivo una cena di Natale, ma il Presidente ha detto che se avessimo vinto senza prendere gol saremmo andati a cena e avrebbe offerto tutto lui. Siamo un bel gruppo e stiamo molto bene insieme

Appunto, il Geotermica è prima nel proprio girone con 29 punti in 11 giornate. Frutto di 9 vittorie, due pareggi, 22 gol fatti e 0 subiti. Adesso c'è la pausa natalizia ma, al rientro, ci sarà subito la sfida contro il Massa Valpiana che vuole a sua volta il 1° posto.

E adesso la sfida 'Scudetto' col Massa Valpiana

Puntiamo al salto, ma non è semplice. Siamo messi bene, visto che abbiamo 4 punti sulla seconda, ma c'è il Massa Valpiana che è una corazzata come noi e la sorte ha voluto che nel calendario lo scontro fosse all'ultima giornata

