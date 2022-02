Ultimo aggiornamento del ranking FIFA fatto prima degli spareggi di marzo che, in tutto il mondo, definiranno (quasi) completamente le qualificate al prossimo Mondiale. La Nazionale che più ha guadagnato posizioni è stato il, con ireduci dal successo in Coppa d'Africa vinta contro l'Egitto . 4 vittorie e 3 pareggi complessivi per la squadra diche sale così al. L'di, intanto, resta al sesto posto ma perde terreno rispetto all'che ora ha 15 'punti' di vantaggio. In testa, invece, il solitoche guarda tutti dall'alto, consul podio.