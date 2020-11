Un vero e proprio incubo. Non si può definire diversamente quello che ha vissuto Christian Obodo, ex centrocampista tra le altre di Perugia, Fiorentina, Udinese, Lecce e Torino, che nella giornata di domenica è stato rapito e successivamente rilasciato mentre si trovava in Nigeria. Obodo in una intervista telefonica all’emittente Brila Fm ha rivelato di essere stato preso e tenuto nel bagagliaio di una macchina per quattro ore e portato in una foresta. Non è stato chiesto nessun riscatto, ma è stato rilasciato dopo essere stato derubato del denaro prelevato da un bancomat.

"È stato davvero spiacevole essere rinchiuso per quattro ore nel bagagliaio della macchina e al caldo. I rapitori mi hanno persino raccontato di come hanno perso denaro per aver scommesso sul gol della Nigeria nel secondo tempo. Non mi hanno ferito né intimidito, però onestamente non riesco a capire il motivo per cui qualcuno vuole farmi affrontare questo genere di cose di nuovo"

Purtroppo per Obodo si tratta del secondo rapimento subìto in vita sua: già nel 2012 fu prelevato mentre andava in chiesa a Effurun e fu liberato dalla polizia il giorno dopo. Un altro buon motivo per cambiare aria.

