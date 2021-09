Brutto, bruttissimo gesto quello accaduto durante il secondo tempo della partita del girone A di Prima categoria Piemonte tra Oleggio Castello e Carpignano. Espulso dall'arbitro Andrea Felis di Torino, l'allenatore del Carpignano, Giovanni Alosi, ha reagito in malo modo prima apostrofando il direttore di gara e poi colpendolo con un destro al volto.

A questo punto l'arbitro ha deciso di sospendere la partita, che si è conclusa con la vittoria 3-0 a tavolino dell'Oleggio Castello.

Aloisi, resosi conto di aver esagerato, ha subito presentato le proprie dimissioni: "Non cerco giustificazioni perché quello che ho fatto non ha niente a che fare con i valori e con il mio modo di intendere il calcio, che è prima di tutto un divertimento che non può e non deve permettere tensioni come quelle che mi hanno portato a compiere questo gesto bruttissimo e di cui mi vergogno in prima persona, perché ho visto anch'io le immagini ma non mi ci riconosco".

