Calcio, Paolo Rossi incubo del Brasile: quando fu cacciato da un taxi

Paolo Rossi, un eroe per l'Italia...ma un incubo per i brasiliani. Dalla tripletta in quell'Italia-Brasile del 1982, il rapporto di Pablito con il Paese sudamericano è diventato piuttosto controverso: come quella volta che dovette scendere da un taxi perché l'autista ce l'aveva ancora con lui per l'eliminazione della Seleçao.

Ieri A 11:35