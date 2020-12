Paolo Rossi era un campione amato da tutti: per questo la notizia della sua morte causata da un tumore ai polmoni è stato un colpo per molti. Nessuno se lo aspettava, il grande campione simbolo del Mondiale 1982 aveva solo 64 anni. Ecco il ricordo dei personaggi del mondo dello sport ma non solo quando è arrivata la triste notizia della sua scomparsa, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre.

Zoff: "Addio amico intelligente"

Serie A De Zerbi: "Bene viste le assenze". Inzaghi: "Meritavamo di vincere" 3 ORE FA

L'ho saputo cinque minuti fa, mi dispiace tantissimo. Non so cosa dire, è stato fulmine a ciel sereno. Abbiamo sempre avuto un grande rapporto con Paolo, simpatico, intelligente. Era un po' che non ci sentivamo, ci avevano detto qualcosa ma non pensavo fosse così grave. I rapporti con lui erano stupendi, era simpaticissimo. Intelligente, aveva tutto per stare bene. Qualcosa difficile da capire

Bergomi: "Ci mancherà il suo sorriso"

L'ho scritto nella nostra chat stamattina ho detto che ci mancherà il suo sorriso e Tardelli che si è preso l'incarico di fare la corona di tutti noi metterà un riferimento al suo sorriso

Falcao: "Piangemmo nel 1982, ora piangiamo per te"

"Il Brasile ha già pianto per colpa sua. Ora piange per lui. Paolo Rossi ci ha tolto una coppa del mondo, ma ci ha conquistato con la sua voglia di vivere e giocare a calcio"

Bruno Conti: "Ci hai portato sul tetto del mondo"

"Ci hai portato sul tetto del mondo. Maledetto 2020, ciao amico mio, riposa in pace"

Filippo Inzaghi: "Eri il mio idolo"

"Per chi come me voleva fare il centravanti sei stato fonte d’ispirazione. Eri il mio idolo da bambino. Ciao Paolo, rimarrai sempre nei nostri cuori. Riposa in pace"

Tardelli: "Sempre dalla stessa parte"

"Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai"

Paolo Rossi, la tripletta al Brasile che lo rese eroe

Serie A Sassuolo-Benevento 1-0, le pagelle: Consigli mostruoso 3 ORE FA