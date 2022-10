Un record? Probabilmente sì. Certamente quanto successo nel big match di Terza Categoria tra Virtus Piacenza e Polisportiva Bettola Farini è una grandissima impresa. Lo scontro al vertice tra le due formazioni imbattute di Terza è terminato 1-1, ma il vero protagonista della partita è stato il portiere della Bf, Giovanni Gaudenzi, classe 1995 che ha parato la bellezza di quattro rigori alla Virtus Piacenza.

"E’ qualcosa che non avevo mai visto nella mia vita sui campo Dilettanti - ha commentato Alessandro Rebecchi, direttore sportivo - e non so nemmeno se sia mai accaduto sui campi dei professionisti. Un portiere che para quattro rigori è un evento più unico che raro".

"È stato un vero eroe – le parole del presidente, Fabrizio Alberici, riportate dal giornale liberta.it di Piacenza -. Gaudenzi non solo è un para-rigori straordinario, ma anche un ragazzo d'oro, che merita questa vetrina. Siamo orgogliosi di lui e festeggiamo come se avessimo conquistato i 3 punti".

I precedenti

Il 7 maggio del 1986 Helmut Duckadam, portiere romeno dello Steaua, entrò nella storia il giorno della finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona, a Siviglia. La partita regolamentare finì 0-0, furono necessari i rigori per decidere il vincitore della coppa. E Helmut ne parò 4 su 4, regalando la vittoria allo Steaua, che aveva segnato solo due penalty.

Il 29 Giugno 2000 è un giorno che Francesco Toldo non dimenticherà mai ed è probabilmente uno dei giorni più felici nella recente storia azzurra: in Italia-Olanda, il portierone azzurro neutralizza la bellezza di tre rigori. Uno a Frank de Boer durante la partita, due invece nella lotteria finale, e Italia in finale europea contro la Francia.

Stessa esperienza per Marco Silvestri, che nel 2016 diventa "Hero of the night" agli ottavi di finale di League Cup con la maglia del Leeds: para tre rigori e regala ai suoi i quarti contro il Liverpool.

Olanda-Italia: la partita perfetta di Francesco Toldo

