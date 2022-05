Era nell'aria, ma ora diventa realtà: da oggi negli Stati Uniti vige la parità salariale tra uomini e donne nel calcio. Le lunghe battaglie combattute da Megan Rapinoe e le altre compagne campionesse del mondo con gli USA finalmente hanno successo. Trova nero su bianco l'accordo tra la federazione calcistica e le nazionali maschile e femminile statunitensi, sul tavolo un grande progetto volto all'equità tra generi da qui fino al 2028. Tra gli altri termini stipulati nei cosiddetti accordi collettivi di contrattazione, ad esempio, il premio per l'eventuale partecipazione in Coppa del Mondo sarà uguale sia per la selezione maschile che per quella femminile, diventando così la prima federazione a farlo. Giusto per dare un'idea di quanto possa essere epocale questo cambiamento.

Dunque stipendio base uguale per calciatori e calciatrici della nazionale USA, senza alcuna disparità di genere. Questa è la notizia più importante, storica, per il movimento sportivo femminile. "E' un momento storico: questi accordi cambiano per sempre il calcio negli Usa e hanno il potenziale per cambiare il calcio nel mondo" afferma il presidente della US Soccer Parlow Cone.

La United States Soccer Federation (USSF), la United States Women's National Team Players Association (USWNTPA) e la United States National Soccer Team Players Association (USNSTPA) hanno concordato un accordo che raggiunge la parità di retribuzione e stabilisce lo standard globale andare avanti nel calcio internazionale

Il primo passo della federazione nazionale statunitense di calcio sarà quello di condividere parte dei fondi provenienti dalle partnerships e sponsorizzazioni in modo equo tra la squadra maschile e quella femminile. Tra gli altri benefit che l'associazione di calcio statunitense propone da qui nei prossimi anni il congedo parentale e ambienti di gioco/allenamento uguali per tutti.

Zimmerman: "Vogliamo essere di ispirazione"

Tra le parole di circostanza dei vari membri coinvolti, colpiscono quelle del calciatore della nazionale statunitense maschile Walker Zimmerman: "Hanno detto che la parità di retribuzione tra uomini e donne non era possibile, ma questo non ci ha fermato e siamo andati avanti e l'abbiamo raggiunto. Ci auguriamo che questo possa risvegliare gli altri sulla necessità di questo tipo di cambiamento e ispirare FIFA e altri in tutto il mondo a muoversi nella stessa direzione".

