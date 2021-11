Il Parlamento europeo ha adottato oggi – con la maggioranza dei voti favorevoli – una relazione sul modello sportivo che l’Unione dovrebbe perseguire e ha chiesto interventi per proteggere lo sport europeo dalla minaccia di competizioni separatiste, come il progetto per una Superlega europea. Attraverso una nota diffusa, la UEFA si è detta soddisfatta per quanto emerso dalla relazione.

I deputati – si legge nel comunicato – condannano fermamente e direttamente le competizioni separatiste come la cosiddetta Superlega europea in quanto minano i valori e i principi dello sport europeo e servono solo gli interessi delle élite e il profitto, senza alcun riguardo per i processi decisionali inclusivi.

Ad

Il Parlamento europeo si è opposto anche alle recenti proposte di tenere la Coppa del Mondo ogni due anni, chiedendo alle organizzazioni sportive di rispettare la frequenza esistente dei principali eventi sportivi internazionali.

Ligue 1 Bottiglietta contro Payet: 6 mesi con la condizionale al tifoso 44 MINUTI FA

Commentando il testo adottato oggi, il presidente UEFA Aleksander Ceferin si è così espresso:

Il messaggio del Parlamento europeo a nome dei cittadini dell’Ue è chiaro: l’Europa e gli europei si oppongono fondamentalmente a progetti separatisti come la fallita Superlega europea che minaccia i valori dello sport europeo. Il calcio europeo non è un mercato pensato per servire solo gli interessi dell’élite e il profitto: è una storia di successo europea che serve tutta la società. Continueremo a lavorare con l’Ue per rafforzare e proteggere il modello sportivo europeo nel mondo del calcio», ha aggiunto il presidente della Federcalcio europea.

Ceferin: "Perez presidente del nulla, Superlega mai esistita"

Champions League Tonali: "La partita più importante è quella che deve ancora venire" UN' ORA FA