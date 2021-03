Finisce dopo poche settimane l'avventura di Paul Gascoigne sull'Isola dei Famosi 2021. L'ex Lazio, infatti, è costretto al ritiro in seguito ad un infortunio al braccio rimediato nel corso di una prova ricompensa. Dopo un movimento maldestro nel tentativo di attraversare un percorso a ostacoli, infatti, Gascoigne è uscito dall'acqua visibilmente dolorante, con la diagnosi dei medici che ha poi specificato come il concorrente sarebbe dovuto stare a riposo per diverse settimane. Da qui la necessità di lasciare il reality, con ufficialità e ulteriori dettagli sul suo stato di salute che verranno svelati solamente nella prossima puntata, in programma lunedì. Per Gascoigne, dunque, è previsto ora il ritorno in Italia.

