Grande spavento per El-Khouma Babacar. L'ex-Fiorentina, Lecce e Sassuolo, tra le altre, ha accusato un malore durante un allenamento nei primi giorni del ritiro con la sua nuova squadra, il club turco dell'Aytemiz Alanyaspor. Prontamente trasferito in ospedale, al giocatore è stato riscontrato un problema cardiaco, sembrerebbe uno spasmo coronarico secondo le prime analisi, ovverosia una situazione dovuta a una improvvisa contrazione della parete muscolare che avvolge i vasi coronarici e che, a sua volta, determina una riduzione al flusso di sangue a valle, come se ci fosse un'occlusione. Nei prossimi giorni Babacar sarà sottoposto a ulteriori esami clinici, ma intanto ha già rassicurato tutti tramite delle stories dal suo account instagram, in cui ha anche immortalato la visita di Merih Demiral, difensore della Juventus. Per famigliari e amici anche un messaggio: "Volevo tranquillizzare tutti i miei famigliari, amici e i tifosi, che sto bene e ringrazio per l'affetto dimostrato".

