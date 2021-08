ha conquistato l'Europa...e non solo. Oltre oceano, infatti, c'è una persona speciale che fa il tifo per lui: si tratta della leggenda del Brasile, che attraverso un post pubblicato sui propri canali social, ci ha tenuto a congratularsi con il centrocampista italo-brasiliano deldopo la vittoria del premio di. La vittoria della, dell'con l'Italia e dellahanno messo chiaramente in evidenza il talento dell'ex centrocampista di Verona e Napoli, adesso tra i favoriti per il prossimo Pallone d'Oro. L'elogio e le belle parole spese da Pelé nei suoi confronti non sono altro che l'ennesima prova del suo talento.