stato di salute di Pelè dopo le terapie post rimozione di un tumore al colon. L'ex calciatore era ricoverato all'ospedale 'Albert Einstein' di San Paolo e, soprattutto negli ultimi giorni, si era parlato di un brutto peggioramento e addirittura del ricorso obbligato alla terapia intensiva. Dopo vari rumors, è stata la stessa Buone notizie arrivano, finalmente, sullodopo le terapie post rimozione di unL'ex calciatore era ricoverato all'ospedale '' di San Paolo e, soprattutto negli ultimi giorni, si era parlato di un brutto peggioramento e addirittura del ricorso obbligato alla terapia intensiva. Dopo vari, è stata la stessa struttura medica a chiarire le voci sulle condizioni del brasiliano attraverso una nota ufficiale:

'Edson Arantes do Nascimento è stato ricoverato all'Hospital Israelita Albert Einstein per continuare la cura del tumore al colon, identificato a settembre 2021. Le sue condizioni cliniche sono buone e stabili e nei prossimi giorni dovrebbe essere dimesso'. Tutto procede al meglio trattandosi dei classici controlli di routine. Dalle informazioni rilasciate, Pelè dovrà recarsi in ospedale almeno una volta al mese per continuare la terapia di guarigione. Dalla rimozione del tumore nel settembre 2021, Pelè insieme alla figlia Kaly aggiorna i numerosi sostenitori dell'ex leggenda verdeoro sulle sue condizioni attraverso l'uso dei social.

