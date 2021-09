Pelé sta bene e ci tiene a sottolinearlo: niente svenimento, come era uscito dagli organi di stampa brasiliani, ma solo esami di routine.

Ragazzi, non sono svenuto e sono in ottima salute. Sono andato all’ospedale per fare i miei esami di routine, che non avevo potuto fare prima a causa della pandemia

Calciomercato 2020-2021 Caso Mbappé, Tebas al PSG: "Distrugge il calcio come la Superlega" UN' ORA FA

Sono queste le parole di Pelé che via Twitter, rassicura tutti sul proprio stato di salute.

Tutti i guai di Pelé

Pelé è stato ricoverato più volte in ospedale negli ultimi anni per curare problemi di salute. In passato ha subito interventi chirurgici all’anca e alla colonna vertebrale e dal 2012 ha avuto qualche difficoltà a muoversi, apparendo in pubblico su una sedia a rotelle.

Nel 2014 O'Rei era in terapia intensiva dopo che un’altra infezione urinaria lo aveva costretto a sottoporsi alla dialisi del rene sinistro, l’unico rimasto all’ex campione brasiliano.

L’ultima volta in ospedale risale al 2019, quando Pelé è stato ricoverato a Parigi e trasferito a San Paolo per farsi rimuovere un calcolo renale.

Era il 2020 quando suo figlio Edinho riferì in un’intervista che suo padre soffriva di “depressione” e non voleva ”uscire di casa” a causa dei suoi problemi di mobilità; Pelé stesso pochi mesi prima del suo 80° compleanno disse però di essere ancora in grado di badare a se stesso. E ancora oggi risponde a tono alle malelingue.

Donnarumma para, Jorginho segna: esplode la festa dei tifosi!

Calciomercato 2020-2021 Pagellone Calciomercato: Inter, Roma e Milan al top, Juve da 4 2 ORE FA